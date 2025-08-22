ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Taiwan wil flink meer uitgeven aan defensie

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 9:45
anp220825083 1
TAIPEI (ANP/RTR) - Taiwan is van plan de komende jaren flink meer uit te geven aan defensie. President Lai Ching-te hoopt op 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2030.
De regering maakte een dag eerder bekend dat het defensiebudget in 2026 naar 3,32 procent van het bbp stijgt. Dat betekent dat Taiwan volgend jaar voor het eerst sinds 2009 weer boven de grens van 3 procent uitkomt. Voor het eerst worden onder meer de kustwacht en veteranen meegeteld in de totale defensie-uitgaven.
Taiwan heeft te maken met steeds meer militaire en politieke druk van China. Beijing beschouwt het eiland, waar nationalisten na de Chinese burgeroorlog een eigen bestuur vestigden, als een afvallige regio.
De Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot, willen dat Taiwan meer gaat uitgeven aan defensie. De Amerikaanse president Donald Trump eiste eerder dat NAVO-landen 5 procent van het bbp gaan uitgeven aan defensie. Daar stemden de lidstaten afgelopen zomer mee in.
Vorig artikel

Luxe treinreis in Japan geschrapt na drankmisbruik personeel

Volgend artikel

B&B Vol liefde: Renate verklapt hoeveel ze is aangekomen en Renske blijkt een topactrice

POPULAIR NIEUWS

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

ANP-365485491

Autistische muizen symptoomvrij na revolutionaire behandeling

ANP-530470131

5 manieren waarop we ons zelf iedere dag een beetje dommer maken

anp210825158 1

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd