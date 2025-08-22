Taiwan wil flink meer uitgeven aan defensie

TAIPEI (ANP/RTR) - Taiwan is van plan de komende jaren flink meer uit te geven aan defensie. President Lai Ching-te hoopt op 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2030.

De regering maakte een dag eerder bekend dat het defensiebudget in 2026 naar 3,32 procent van het bbp stijgt. Dat betekent dat Taiwan volgend jaar voor het eerst sinds 2009 weer boven de grens van 3 procent uitkomt. Voor het eerst worden onder meer de kustwacht en veteranen meegeteld in de totale defensie-uitgaven.

Taiwan heeft te maken met steeds meer militaire en politieke druk van China. Beijing beschouwt het eiland, waar nationalisten na de Chinese burgeroorlog een eigen bestuur vestigden, als een afvallige regio.

De Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot, willen dat Taiwan meer gaat uitgeven aan defensie. De Amerikaanse president Donald Trump eiste eerder dat NAVO-landen 5 procent van het bbp gaan uitgeven aan defensie. Daar stemden de lidstaten afgelopen zomer mee in.