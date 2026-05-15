Luxeconcern LVMH verkoopt merk Marc Jacobs aan eigenaar G-Star

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse luxeconcern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global, de eigenaar van onder meer jeansmerk G-Star en modemerk Vera Wang. Dat hebben de bedrijven bekendgemaakt.

Financiële details over de verkoop werden niet openbaar gemaakt. Jacobs, de oprichter van het merk, blijft aan als creatief directeur van het luxelabel dat bekendstaat om zijn tassen en andere accessoires.

LVMH heeft sinds 1997 een meerderheidsbelang in Marc Jacobs. Het is relatief zeldzaam dat LVMH zijn merken verkoopt. Financieel topvrouw Cécile Cabanis zei vorig jaar wel dat het bedrijf niet vasthoudt aan labels "als we geloven dat ze geen goede aanvulling zijn of wij niet de juiste operator zijn". Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse luxeconcern zich meer richten op zijn duurdere aanbod, zoals Louis Vuitton, Christian Dior en Loewe.

WHP Global is ook de eigenaar van modemerk Rag & Bone en sportkledingmerk Lotto.