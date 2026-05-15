AEX-index begint lager in afwachting resultaten top Trump en Xi

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met verlies begonnen. Beleggers namen gas terug na de sterke opmars in de afgelopen twee dagen en wachten op concrete resultaten van de tweedaagse topbijeenkomst in China tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping.

Trump zei "fantastische handelsakkoorden" te hebben gesloten met Xi, maar gaf geen details. Ook zou China volgens Trump geïnteresseerd zijn in het kopen van Amerikaanse olie en zou Xi hulp hebben aangeboden bij het heropenen van de Straat van Hormuz. Met betrekking tot Iran zei Trump zelf "niet veel meer geduld" te hebben met het land.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 1012,60 punten. De AEX won de afgelopen twee dagen meer dan 2 procent, mede dankzij sterke resultaten van ABN AMRO en stevige koerswinsten van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML.