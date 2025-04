LVMH-topman: schuld van Brussel als onderhandeling met VS faalt

PARIJS (ANP/RTR) - Als de Verenigde Staten en de Europese Unie geen oplossing weten te vinden voor de handelstarieven, ligt de schuld bij Brussel. Dat zegt Bernard Arnault, topman van het Franse luxeconcern LVMH.

"Als Europa er niet in slaagt om op intelligente wijze te onderhandelen, zullen daar gevolgen aan vastzitten voor veel bedrijven. Als de handelsgesprekken niet tot een bevredigende uitkomst leiden, is dat de fout van Brussel", stelt de bestuursvoorzitter van 's werelds grootste luxeconcern met merken als Louis Vuitton, Christian Dior en Moët & Chandon.

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering benadrukte de miljardair dat vrijhandel met de VS en wederzijds vertrouwen in handel hersteld moeten worden. LVMH behaalt ongeveer een kwart van zijn inkomsten uit de VS. Arnault prees eerder dit jaar de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn inauguratie voor het stimuleren van economische groei en ondernemerschap.