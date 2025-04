Nog steeds vraagteken of Rembrandt in Mauritshuis een echte is

DEN HAAG (ANP) - Het Mauritshuis blijft onzeker over de echtheid van een Rembrandt in zijn collectie, ondanks toepassing van "de modernste technieken die ons tegenwoordig ter beschikking staan", meldt het Haagse museum donderdag. Het betreft Tronie van een oude man (ca. 1630). De hedendaagse hulpmiddelen gaven wel uitsluitsel over een ander doek waarover twijfel bestond: dit is definitief geen Rembrandt. Het gaat hier om Studie van een oude man (ca. 1655-1660).

Naast die twee schilderijen werd nog een derde onderzocht met moderne technieken: Portret van Rembrandt met ringkraag (circa 1629). Daarvan was al bekend dat het gaat om "een eigentijdse kopie".

Donderdag presenteerde het Mauritshuis de resultaten van dit onderzoek naar de twee 'Rembrandts met een vraagteken' met de centrale vraag: "Heeft het museum er 'opeens' twee Rembrandts bij - of toch niet?" Behalve bij Tronie van een oude man blijft dat vraagteken staan bij nog vier andere werken in de collectie.