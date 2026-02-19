ECONOMIE
Maaltijdbezorger DoorDash stijgt op Wall Street na resultaten

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 15:43
anp190226168 1
NEW YORK (ANP) - DoorDash behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het maaltijdbezorgbedrijf zag het totale aantal bestellingen in het vierde kwartaal met bijna een derde stijgen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg met 38 procent. Ook gaf het bedrijf een sterke verwachting af voor het huidige kwartaal. Het aandeel werd daarop 4,6 procent hoger gezet.
De algehele stemming op Wall Street was licht negatief na de kleine koerswinsten een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 49.459 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,3 procent tot 6860 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 22.655 punten.
Ook gaven de resultaten van Walmart meer inzicht in de bestedingen van Amerikaanse consumenten. De grootste supermarktketen ter wereld boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen. Het aandeel won 2 procent.
