ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rus Filippov bezorgt neutrale atleten eerste medaille van Spelen

Sport
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 15:37
anp190226167 1
BORMIO (ANP/AFP) - De Rus Nikita Filippov heeft de neutrale atleten donderdag de eerste medaille van deze Olympische Winterspelen bezorgd. Hij behaalde op het debuterende onderdeel toerskiën, in het Engels ski mountaineering, zilver op de sprint. De Spanjaard Oriol Cardona Coll won in het Italiaanse Bormio de tweede gouden medaille ooit voor het land op de Winterspelen en de eerste sinds 1972.
Bij de nieuwe olympische sport beklimmen de atleten eerst met speciale ski's een steile helling, om daarna af te dalen richting de finish. Bij de vrouwen werd de Zwitserse Marianne Fatton de eerste olympisch kampioene op het onderdeel.
Rusland en Belarus deden aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 ook mee onder neutrale vlag. Toen behaalden de 32 deelnemende sporters vijf medailles. Dit jaar in Italië doen twintig sporters uit de twee landen onder strikte voorwaarden mee.
loading

POPULAIR NIEUWS

244540346_m

Trump dreigt serieus een (atoom) oorlog te beginnen

00094814172ad5cb751a2e9a2dfe36a1

Bergbeklimmer laat vriendin achter op de berg – ze bevriest dood, opgerold als een slapend kind.

266677744_m

De Russische economie bevindt zich in de dodenzone

ANP-468221915

Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij

64291665_m

Ozempic, kilo’s kwijt – maar ook je tanden? Amerikaanse tandarts slaat alarm

ANP-549621058

Jetten-I is er alleen voor de rijken, vrijheidsbijdrage treft verpleegkundige harder dan Kamerlid: ‘De pijn wordt oneerlijk verdeeld’

Loading