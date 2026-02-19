Rus Filippov bezorgt neutrale atleten eerste medaille van Spelen

BORMIO (ANP/AFP) - De Rus Nikita Filippov heeft de neutrale atleten donderdag de eerste medaille van deze Olympische Winterspelen bezorgd. Hij behaalde op het debuterende onderdeel toerskiën, in het Engels ski mountaineering, zilver op de sprint. De Spanjaard Oriol Cardona Coll won in het Italiaanse Bormio de tweede gouden medaille ooit voor het land op de Winterspelen en de eerste sinds 1972.

Bij de nieuwe olympische sport beklimmen de atleten eerst met speciale ski's een steile helling, om daarna af te dalen richting de finish. Bij de vrouwen werd de Zwitserse Marianne Fatton de eerste olympisch kampioene op het onderdeel.

Rusland en Belarus deden aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024 ook mee onder neutrale vlag. Toen behaalden de 32 deelnemende sporters vijf medailles. Dit jaar in Italië doen twintig sporters uit de twee landen onder strikte voorwaarden mee.