Overheid VS waarschuwt voor sluiting vliegvelden door shutdown

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor de personeelsproblemen die ontstaan door de aanhoudende shutdown van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. "Als dit zo doorgaat, is het geen overdrijving om te suggereren dat we mogelijk letterlijk luchthavens moeten sluiten, vooral de kleinere", zei topbestuurder Adam Stahl van transportveiligheidsdienst TSA bij Fox News.

Bij de TSA krijgen zo'n 50.000 beveiligers al weken niet meer betaald omdat politici het niet eens worden over de financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De krant The New York Times schrijft dat zondag en maandag landelijk zo'n 10 procent van de TSA-agenten niet kwam werken. Op luchthavens lopen de wachttijden op.

Steeds meer agenten zoeken ander werk om de rekeningen te kunnen betalen en melden zich dan ziek bij de TSA. Ook hebben honderden mensen ontslag genomen. Stahl zei bij Fox dat sommige medewerkers in hun auto's slapen of tegen betaling bloed doneren.