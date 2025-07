Maatschappelijke organisaties klagen over gerichte advertenties X

BRUSSEL (ANP/RTR) - Negen maatschappelijke organisaties hebben klachten ingediend bij Europese en Franse toezichthouders over het socialemediaplatform X van Elon Musk. Ze stellen dat X gebruikersgegevens inzet voor gerichte advertenties, wat mogelijk in strijd is met de Europese technologieregels.

De organisaties, waaronder het Nederlandse Bits of Freedom, dringen er bij de Europese Commissie en de Franse waakhond Arcom op aan om actie te ondernemen onder de Digital Services Act (DSA). Die wet verbiedt reclame op basis van gevoelige gebruikersgegevens zoals religie, ras en seksuele geaardheid.

De organisaties gaven aan dat hun zorgen werden gewekt nadat ze onderzoek hadden gedaan naar de Ads Repository van X. Dat is een openbaar toegankelijke database die is opgezet om te voldoen aan de vereisten van de DSA.

X, de Europese Commissie en Arcom reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar door persbureau Reuters.