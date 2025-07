Bevoorrading Jumbo's gaat door ondanks staking uitzendkrachten

VEGHEL (ANP) - De staking van uitzendkrachten bij distributiecentra breidt zich uit. Inmiddels wordt er niet meer alleen gestaakt bij distributiecentra van Albert Heijn, maar ook bij locaties van Jumbo. Die laatste keten zegt dat de bevoorradingen van winkels en voor onlinebestellingen wel gewoon doorgaan.

Volgens vakbond FNV wordt er momenteel gestaakt bij acht distributiecentra. Waar de actie begon met zo'n 150 stakende uitzendkrachten is dat aantal inmiddels verdubbeld naar zo'n 300, aldus de bond. De acties zijn gericht op de nieuwe ABU-cao voor uitzendkrachten. FNV eist dat uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever.

Volgens een woordvoerster van Jumbo is er op dit moment geen impact voor klanten. Eerder meldde Albert Heijn wel enige bevoorradingsproblemen, waardoor sommige producten in bepaalde regio's tijdelijk minder beschikbaar waren. Later zei de supermarkt dat de bevoorrading weer was hersteld.