Machtspositie Heineken in Nederland brokkelt af

Heineken heeft het moeilijk in Nederland. De omzet daalt en de winst is onder druk komen te staan, onder andere doordat het duur is nieuwe klanten binnen te halen, schrijft het FD.

Het bedrijf heeft de laatste jaren veel marktaandeel verloren, zo blijkt uit documenten van het FD. In Nederland is Heineken al jaren de grootste bierbrouwer. Maar de machtspositie brokkelt af.

Tien jaar geleden had het bedrijf meer dan 42% van de markt in handen. De afgelopen jaren schommelde dat rond de 38%, zegt een bron op voorwaarde van anonimiteit.

Heineken is niet langer het bestverkochte bier in de Nederlandse supermarkt. Sinds 2022 is dat Hertog Jan, zo blijkt uit cijfers van NielsenIQ. Een ander probleem voor Heineken is dat Nederlanders minder bier drinken. In een document dat het bedrijf in de herfst heeft gedeeld, staat dat de biermarkt sinds 2018 met 10% is afgenomen. ‘Verwachting is dat deze trend zal voortzetten’, concludeert de brouwer, omdat jongere generaties een ‘gezonde en evenwichtige levensstijl’ belangrijk vinden. Ook heeft de overheid begin 2024 de accijnzen op bier verhoogd.

Heineken heeft ‘vervelende beslissingen’ moeten nemen voor zijn brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude, zo staat in het cao-document. Op 1 januari sloot het bedrijf een verpakkingslijn in zijn brouwerij in Den Bosch.