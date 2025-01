Verdachte van dodelijke steekpartij Den Dolder blijft langer vast

UTRECHT (ANP) - De 27-jarige man die wordt verdacht van een dodelijke steekpartij in het Utrechtse dorp Den Dolder blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten, laat een woordvoerder van de rechtbank weten. Vorige week werd een 76-jarige vrouw neergestoken in Den Dolder. Ze overleed aan haar verwondingen.

De man wordt verdacht van moord of doodslag, aldus het Openbaar Ministerie.

De verdachte verbleef in een zorginstelling in het dorp. Het gaat om een kliniek van dezelfde organisatie voor forensische psychiatrie als waar Michael P. zat toen hij Anne Faber in 2017 verkrachtte en vermoordde. Binnen die organisatie, Fivoor, verbleef de verdachte van de steekpartij van vorige week in een kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die een gevaar kunnen zijn voor zichzelf of voor anderen. Het gaat om een andere kliniek dan waar P. destijds zat. Beide klinieken staan wel in Den Dolder.