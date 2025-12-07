ECONOMIE
Macron dreigt China met heffingen om handelsoverschot met EU

Economie
door anp
zondag, 07 december 2025 om 13:09
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft China gedreigd met importheffingen als het Aziatische land zijn handelsoverschot met de Europese Unie niet verkleint. Dat heeft hij na afloop van een bezoek aan China gezegd in een interview met de zakenkrant Les Echos.
"Ik heb ze gezegd dat als ze niet reageren, wij Europeanen gedwongen zijn om de komende maanden krachtige maatregelen te nemen", zei Macron. Die maatregelen kunnen volgens hem lijken op ingrepen van de Verenigde Staten onder president Donald Trump, "zoals importheffingen op Chinese producten".
Lidstaten van de EU kunnen niet zelf hun handelsbeleid bepalen met landen buiten het blok. De Europese Commissie, het dagelijkse EU-bestuur, gaat daarover. Macron erkende dat het lastig wordt om alle 27 EU-landen te overtuigen van zijn standpunt. Onder andere Duitsland, waarvoor China een belangrijke exportmarkt is, "zit niet helemaal op één lijn met ons standpunt".
