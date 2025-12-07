Verlies jonge vrouwen Den Haag "niet te bevatten" voor familie

DEN HAAG (ANP) - De familie van de twee jonge vrouwen die afgelopen donderdag overleden na een ongeval op de Haagse Bezuidenhoutseweg, noemt het "onbeschrijflijk oneerlijk en niet te bevatten dat zij er ineens niet meer zijn". De vrouwen "zijn op een tragische manier overleden op een dag die feestelijk had moeten zijn", schrijven zij in een verklaring van de organisatie Namens de Familie.

Donderdag rond 4.40 uur gaf de politie een stopteken aan een auto met opvallend rijgedrag. Na een korte achtervolging verloor de chauffeur de macht over het stuur en botste tegen een boom, aldus het OM. Van de vier inzittenden, allen uit Den Haag, overleden er drie: een 24-jarige man, een 20-jarige vrouw en een 21-jarige vrouw.

Een 21-jarige vrouw raakte gewond. Namens de Familie meldt dat het - naar omstandigheden - lichamelijk goed gaat met de vrouw. "Ook zij is zeer aangeslagen en intens verdrietig om het verlies van haar vriendinnen." De slachtoffers waren volgens hun familie met vrienden op pad in hun woonplaats Den Haag.