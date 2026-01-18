Macron wil dat EU antidwanginstrument gebruikt tegen heffingen

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron gaat de Europese Unie vragen om het krachtige "antidwanginstrument" in te zetten als de Verenigde Staten tarieven opleggen vanwege het conflict over Groenland. Dat heeft zijn team zondag gemeld.

Dat instrument van de EU maakt het mogelijk om de import van goederen en diensten te beperken en is nooit eerder gebruikt. Met het instrument kan het landenblok maatregelen nemen tegen landen die economische druk uitoefenen op EU-lidstaten om hun beleid te veranderen.

Trump dreigde met importheffingen van 10 procent tegen acht Europese landen, waaronder Frankrijk, die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd. De heffingen moeten 1 februari ingaan en gelden volgens Trump tot er een deal over Groenland is gesloten. De Amerikaanse president wil het eiland, dat onderdeel is van Denemarken, graag kopen.