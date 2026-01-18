Winter Vol Liefde: cringe-tv krijgt een nieuwe betekenis in Andorra

Lijkt het maar zo of begint Winter Vol Liefde dit seizoen wel erg veel trekjes te krijgen van Boer Zoekt Vrouw? Dinertjes, die zich in pijnlijke zwijgzaamheid voltrekken, ongemakkelijke rondjes over de skipiste, tergend saaie gesprekken en een Mylene die wél durft te praten walst dwars over de sullige chefkok heen.

Maar eerst Klaas en Natasja in Oostenrijk. Op het oog twee keurige mensen, vooral zij wordt ongetwijfeld gewaardeerd als ambtenaar bij een middelgrote gemeente. En op het teamuitje doet ze heus mee met die gekke tour op de step, maar tijdens het stamppottenbuffet nadien gaat het waarschijnlijk alweer over de agenda van morgen. Kortom: we hebben haar nog niets interessants horen zeggen. Maar misschien is dat te snel geoordeeld en zijn het toch de camera's en de houten Klaas tegenover haar, die maken dat ze maar niet echt ontdooit.

Daar helpt geen après-ski aan

Plus: bij Hanneke en vrachtwagenchauffeur Erik is het zo mogelijk nog ongemakkelijker. Dit is typisch een gevalletje: waren ze in Nederland op date gegaan dan hadden ze na het voorgerecht om de rekening gevraagd, maar ja, je zit ermee en dus ga je maar een schnitzel eten, een poging doen tot een fatsoenlijk gesprek en dan met treurnis in de ogen naar de après-ski, in de hoop dat een paar flügeltjes de tongen losmaken. Maar Hanneke gaat zich alleen maar minder op haar gemak voelen met de zwijgzame trucker naast zich. Ze mag echter ook naar zichzelf kijken: het lukt haar ook totaal niet om een beetje gas te geven, om in vlam-in-de-pijp-termen te blijven.

Kritische Mylene

Waar wel gepraat wordt, maar je liever niets hoort is in Andorra: de dominante moeder, de sullige zoon, de afwezige vader, waar doet dit aan denken? RTL ruikt vast alweer een nieuwe spin-off. Vooral de teksten van Mylene zijn moeilijk te verteren voor de kijker. Mylene heeft namelijk overal kritiek op: ze snapt niet dat André van darten houdt, maar schiet zelf graag op een schietschijf. Ze herhaalt drie keer dat ze sarcastisch wordt als ze honger heeft. "Als ik honger krijg en iemand staat in de weg van mijn eten, krijgt ie een klap", klinkt het zelfs. Oké Mylene, rustiggg. Ze wil niet op de sneeuwscooter, want dat kan ze niet. Uiteindelijk doet ze vooral alsóf ze een aanpakker is en walst ze over iedereen heen.

Gelukkig zijn er ook fijne duo's - Pearl en Robin - of trio's (Monique en haar mannen). En ook bij de 73-jarige Hans gaat het mooi. Daarover meer de volgende keer.

Trouwens de zangkunsten van André al gezien: