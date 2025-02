Maersk gaat voor bijna 2 miljard euro eigen aandelen inkopen

KOPENHAGEN (ANP) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk gaat voor maximaal 14,4 miljard Deense kroon aan eigen aandelen inkopen, omgerekend bijna 2 miljard euro. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het besluit volgt op een winstgevend jaar voor het bedrijf, als gevolg van de hogere vrachttarieven door aanhoudende onrust in de Rode Zee.

De door Iran gesteunde Jemenitische Houthi's vielen schepen in de Rode Zee aan als steun voor Hamas in de oorlog met Israël. Vorige maand besloten de Houthi's hun aanvallen te beperken, nadat een staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël was ingegaan.

Maersk presenteert donderdag de jaarresultaten. Het afgelopen jaar heeft het scheepvaartconcern meerdere keren de winstverwachting verhoogd. Aanleiding daarvoor was dat het in Kopenhagen gevestigde Maersk verwachtte dat de onrust in de Rode Zee nog even zou voortduren. Door de grote vraag naar containerschepen en de langere vaarroute via zuidelijk Afrika stijgen de tarieven voor zeevrachtvervoer en dat stuwt de winstgevendheid van rederijen als Maersk.