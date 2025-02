Rechter stopt plan Trump voor einde automatisch burgerschap

GREENBELT (ANP) - Een Amerikaanse rechter heeft voor onbepaalde tijd de landelijke invoering geblokkeerd van een omstreden maatregel van president Donald Trump. Die wil het Amerikaanse burgerschap niet automatisch meer verlenen aan kinderen van ongedocumenteerde migranten die in de VS worden geboren. Rechter Deborah Boardman zei volgens de krant The Washington Post dat geen enkel hof ooit Trumps interpretatie van de grondwet heeft gedeeld.

Eerder had ook een andere rechter al ingegrepen, maar het ging toen om een tijdelijke maatregel met een looptijd van 14 dagen. Het besluit van Boardman blijft van kracht terwijl de zaak wordt behandeld. Dat betekent volgens de krant dat de maatregel van Trump later deze maand vermoedelijk niet zoals gepland van kracht kan worden. De rechter uit Maryland oordeelde dat de klagers een bijzonder kansrijke zaak hebben.

De zaak draait om de uitleg die Trump geeft aan de grondwet. In het 14e amendement staat dat alle personen die op Amerikaans grondgebied worden geboren ook de Amerikaanse nationaliteit krijgen. Trump heeft als president niet de bevoegdheid om eigenhandig de grondwet te veranderen. Hij kiest ervoor om het betreffende amendement anders uit te leggen dan gebruikelijk is, zodat bepaalde groepen de Amerikaanse nationaliteit niet meer kunnen krijgen. Dat leidde tot meerdere rechtszaken.