Minder dan 5 procent van Nederlanders heeft bevrijding meegemaakt

Ruim 800.000 mensen in Nederland die nu nog leven, maakten het einde van de Tweede Wereldoorlog mee. Dat is minder dan 5 procent van de bevolking, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van cijfers van het CBS.

Zo'n 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder, oud genoeg om zich de bevrijding mogelijk te herinneren. Minder dan 1500 mensen waren toen 20 jaar of ouder.

Het CBS voorspelde vorig jaar dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. Tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen.