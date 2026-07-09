Iran wijt nieuw geweld aan 'avonturen' VS in Straat van Hormuz

TEHERAN (ANP) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft de Amerikaanse "avonturen" in de Straat van Hormuz aangewezen als oorzaak van het oplaaiende geweld tussen beide landen. Volgens Iran moeten de Amerikanen stoppen zich te bemoeien met de vaarroutes in die zeestraat, anders zullen de Iraniërs "verwoestend reageren".

Iran wil de Straat van Hormuz zelf controleren, in samenwerking met Oman, het land dat aan de overkant van het water ligt. De Iraanse autoriteiten wijzen de schepen een vaarroute aan die langs de kust van Iran gaat. De Amerikanen hebben liever dat de schepen via de kust van Oman varen, verder weg van de Iraniërs. De gewenste controle van Iran heeft de afgelopen dagen geleid tot meerdere aanvallen op schepen die zich volgens Teheran niet aan de toegestane vaarroute hielden.

De Revolutionaire Garde stelt dat, na een geleidelijke heropening van de zeestraat, nu steeds meer schepen toestemming krijgen, maar alleen als ze zich aan de Iraanse voorschriften houden.