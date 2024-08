Maersk waarschuwt voor grote impact bij havenstaking VS

KOPENHAGEN (ANP/BLOOMBERG) - De grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk vreest voor een grote impact door een dreigende staking van havenarbeiders in de Verenigde Staten. Volgens Maersk kan zelfs een relatief korte staking grote gevolgen hebben voor de toeleveringsketens.

Arbeiders in havens langs de Amerikaanse oostkust en de Golf van Mexico dreigen het werk neer te leggen omdat gesprekken met werkgevers over een forse loonsverhoging vastzitten. De grootste havenvakbond in de VS heeft gezegd dat er vanaf 1 oktober gestaakt kan worden als er voor die tijd geen deal is gesloten.

Maersk stelt dat bij een staking van een week het wel vier tot zes weken kan duren voordat logistieke ketens herstellen van achterstanden en vertragingen bij het wegwerken van containers. Maersk zegt wel dat er een lange geschiedenis is van succesvolle onderhandelingen bij havens in de VS. Mochten er wel verstoringen zijn dan staat Maersk klaar om klanten te helpen via bijvoorbeeld andere routes, aldus het bedrijf.

De havenarbeiders willen een forse loonsverhoging om zo de inflatie te compenseren. Ook willen ze een deel van de winsten die rederijen maken door de hoge vrachttarieven als gevolg van de grote vraag naar containervervoer. Ook de verstoringen van de scheepvaart door de onrust in de Rode Zee door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen, stuwen de tarieven.