ROTTERDAM (ANP) - Een melding van stankoverlast uit een Rotterdams bedrijfspand heeft geleid tot de vondst van een nog onbekende hoeveelheid drugs. De stank in een pand op een bedrijventerrein aan de Dulderstraat in de Rotterdamse wijk Spaanse Polder kwam uit dozen met rottende vis.

Om welke middelen het gaat wilde de politie nog niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden. In het pand zou een autowasbedrijf zijn gevestigd. Het is nog onduidelijk wie de eigenaar van het pand is.