Magyar: 'oligarchen' van Orbán sluizen bezittingen weg

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 23:49
BOEDAPEST (ANP/BLOOMBERG) - De vermoedelijke aankomende premier van Hongarije zegt over informatie te beschikken dat rijke figuren die zijn gelinkt aan de regering van Viktor Orbán activa naar het buitenland wegsluizen. Verkiezingswinnaar Péter Magyar waarschuwt investeerders uit te kijken wat ze kopen en eist dat de Hongaarse autoriteiten "de criminelen oppakken die de Hongaren miljarden hebben gekost" en voorkomen dat ze "hun buit naar het buitenland smokkelen".
Magyar boekte deze maand een verkiezingsoverwinning met zijn partij Tisza. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van de nationalist Orbán. Dat leidt nu volgens de politicus tot een kapitaalvlucht door medestanders van de premier die zich hebben verrijkt. "Orbáns oligarchen verplaatsen bezittingen ter waarde van tientallen miljarden forint naar de Verenigde Arabische Emiraten, Uruguay, de VS en andere verre landen", aldus Magyar in een videoboodschap.
