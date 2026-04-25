Stembureaus dicht na lokale verkiezingen in Palestijnse gebieden

RAMALLAH (ANP/RTR/AFP) - In de Palestijnse gebieden zijn de stembureaus gesloten na lokale verkiezingen. Het was de eerste keer in twee decennia dat ook kon worden gestemd in een deel van de Gazastrook, een kustgebied dat sinds 2007 wordt bestuurd door Hamas.

Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Deir al-Balah in Gaza konden lokale besturen kiezen. Die gaan over voorzieningen als water en wegen.

De stembureaus in Deir al-Balah sloten het eerst, omdat stemmen daar bij daglicht geteld moesten worden. Dat komt omdat er in de zwaar gebombardeerde Gazastrook nog problemen zijn met de elektriciteitsvoorziening.

Lage opkomst

In de loop van de dag leek de opkomst laag uit te vallen. Bij meerdere stembureaus op de Westelijke Jordaanoever was er vrijwel niemand, zag een journalist.

Sommige kiezers waren blij met de kans om weer te stemmen. "Als Palestijn en zoon van de Gazastrook voel ik me trots dat het democratische proces na deze oorlog terugkeert", zei een 52-jarige man in Deir al-Balah.