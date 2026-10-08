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Makelaars zien vaker vertraging huizenbouw om vol stroomnet

Economie
door anp
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UTRECHT (ANP) - Makelaars merken dat steeds meer woningbouwprojecten vertraging oplopen door het volle stroomnet, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). "Netcongestie werd eerder als een toekomstig scenario genoemd, maar inmiddels zien makelaars dat bij ongeveer een kwart van de projecten vertraging ontstaat door netcongestie", aldus Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de vakgroep NVM Wonen. Ze zei dat donderdag tijdens de presentatie over de ontwikkelingen op de woningmarkt in het afgelopen kwartaal.
Het elektriciteitsnet is op veel plekken in Nederland vol en daardoor moeten steeds meer bedrijven en woningen wachten op een nieuwe aansluiting. Netbeheer Nederland liet vorige maand al weten dat voor bijna de helft van de woningen waarvoor de komende drie jaar een aanvraag is ingediend voor een stroomaansluiting, geen plek is. Dat zien makelaars nu dus ook gebeuren.
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