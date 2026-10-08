Bekladdingen Amsterdams stadhuis na pro-Palestijnse demonstratie

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse stadhuis is in de nacht van woensdag op donderdag vernield en beklad na een demonstratie. Dat meldt de gemeente. Hoeveel ramen er zijn beklad en beschadigd, weet een woordvoerder niet. De gemeente doet aangifte.

Op woensdagavond 7 oktober werd op de Dam een pro-Palestijnse demonstratie gehouden. Die werd volgens burgemeester Halsema al gebruikt voor "vreselijke uitingen" onder het mom van demonstratievrijheid. Stadsomroep AT5 schrijft dat er op spandoeken onder meer 'long live the 7th of october' te lezen was. Volgens de omroep moesten activisten daarna naar het Stoperaplein, maar weigerden ze. Daarna is de demonstratie ontbonden.

Op donderdagochtend bleek dat het stadhuis het daarna heeft moeten ontgelden. Op foto's van AT5 zijn onder meer twee kapotte ramen en bij de ingang in rode verf de letters 'BDS NOW' te zien, verwijzend naar een internationale beweging. Halsema: "Vernielen heeft niets met demonstreren te maken en daar doen we dan ook aangifte van."

De ramen worden hersteld.