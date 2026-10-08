Doden bij aanval op bussen in Oekraïense Kramatorsk

KRAMATORSK (ANP/AFP) - Bij een Russische aanval op twee bussen in Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne, zijn zeker dertig doden gevallen. Ook raakten voor zover bekend achttien mensen gewond. Dat meldt het regionale OM. Eerder was nog sprake van twaalf doden en veertien gewonden. Vermoedelijk werd een glijbom gebruikt bij de aanval, voegt de aanklager toe. Onduidelijk is of het gaat om een aanval op de stad of de gelijknamige oblast.

Eerder op donderdag werden al 22 doden gemeld bij een aanval op de stad Pryloeky. Daar werd een vijf verdiepingen tellend appartementencomplex geraakt. Ook in Kyiv werden doden gemeld. Daar vielen drie doden, meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad.

Op X schrijft president Volodymyr Zelensky donderdag te betreuren dat vijf van de doden in Pryloeky kinderen betroffen. Vijftien mensen konden worden gered. De reddingswerkzaamheden zijn inmiddels gestaakt, aldus de Oekraïense president. Hij zegt verder dankbaar te zijn dat sommige bondgenoten zich hebben uitgesproken over de aanvallen, maar benadrukt dat "het van belang is dat woordelijke steun zich concretiseert in nieuwe defensieleveringen voor Oekraïne".

Zelensky waarschuwt al enige tijd dat Rusland de aanvallen op Oekraïne wil intensiveren. Bij aanvallen in de nacht van dinsdag werden relatief veel ballistische raketten ingezet. Het ontbreekt Oekraïne goeddeels aan middelen die af te weren, onder meer door een gebrek aan kostbare munitie voor de Amerikaanse Patriot-installaties.