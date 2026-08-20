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Maker Delfts blauw verdrievoudigt omzet na overname Boska

Economie
door anp
donderdag, 20 augustus 2026 om 9:09
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DELFT (ANP) - Aardewerkproducent Royal Delft heeft in het eerste halfjaar van 2026 bijna drie keer zoveel omzet geboekt als in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het bedrijf te danken aan de overname van kaasgereedschapproducent Boska. Die werd op 6 februari van dit jaar afgerond.
De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar van 4,86 miljoen euro naar ruim 13 miljoen euro. Zonder de overname van Boska was er sprake van een lichte groei van 2 procent tot 4,89 miljoen euro. De groei binnen Royal Delft kwam door meer verkopen aan toeristen.
De nettowinst kwam uit op 627.000 euro, tegenover 458.000 euro. Royal Delft kreeg wel te maken met eenmalige kosten die bij de overname horen.
Voor de tweede helft van het jaar spreekt het bedrijf over onzekerheden die het resultaat kunnen beïnvloeden. Daarbij haalt Royal Delft de geopolitieke spanningen in Oost-Europa en het Midden-Oosten aan en macro-economische omstandigheden zoals verminderde koopkracht, inflatie en het gedaalde consumentenvertrouwen.
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