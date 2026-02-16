ECONOMIE
Maker van nachtkijkers profiteert van enorme Europese oorlogskas

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 19:40
anp160226154 1
ATHENE (ANP) - Defensieconcern Theon International, beursgenoteerd in Amsterdam, blijft profiteren van de torenhoge defensiebudgetten in Europa. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector boekte vorig jaar een recordomzet van 443,5 miljoen euro, 26 procent meer dan in het voorgaande jaar.
Het bedrijf ontving voor 1,31 miljard euro aan nieuwe orders, liefst 182 procent meer vergeleken met 2024. Die groei werd ondersteund door "de grootste enkele bestelling ooit van draagbare nachtkijkapparatuur" voor de Duitse strijdkrachten. De winst uit de normale bedrijfsactiviteiten ging afgelopen jaar met 28 procent omhoog tot 116,1 miljoen euro.
Voor 2026 voorziet Theon een verdere omzetgroei van ongeveer 30 procent, waarvan meer dan 20 procent op eigen kracht. Het resterende deel zal worden gerealiseerd via overnames, aldus het concern.
