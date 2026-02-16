Rouwende skiër McGrath vlucht bos in na verliezen goud op slalom

BORMIO (ANP) - Skiër Atle Lie McGrath vluchtte het bos in na zijn mislukte optreden op de slalom bij de Winterspelen. De Noor was de snelste in de eerste run en had zicht op goud, maar hij botste in de tweede manche tegen een poortje en viel uit.

De woedende McGrath smeet zijn skistokken weg en strompelde vervolgens tientallen meters te voet door de sneeuw naar de andere kant van de piste om bij een partij bomen op zijn rug te gaan liggen. "Ik had gewoon even tijd voor mezelf nodig en dacht dat ik wat rust en stilte zou vinden in het bos, maar dat is niet gelukt, want fotografen en de politie vonden me", vertelde de skiër naderhand aan verslaggevers.

McGrath kreeg op de avond van de openingsceremonie van de Spelen in Milaan-Cortina te horen dat zijn grootvader was overleden. "Ik hield veel van hem en dat maakte het echt moeilijk. Het is het ergste moment uit mijn carrière. Normaal gesproken ben ik iemand die goed is in het relativeren van dingen, maar dat was nu niet het geval", aldus McGrath, die het goud zag gaan naar de Zwitser Loïc Meillard.