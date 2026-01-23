Heteroman jaloers op seks, homo op gevoelens: groot onderzoek laat scherp verschil zien

Je seksuele geaardheid blijkt verrassend veel te zeggen over het soort ontrouw waar je het meest jaloers van wordt. Terwijl heteroseksuele mannen gemiddeld het hardst geraakt worden door seksuele ontrouw
, verschuift de pijn bij veel andere groepen juist naar emotionele ontrouw.
Nieuw grootschalig onderzoek
van bijna 4.500 mensen laat zien dat vooral de meest uitgesproken heteroseksuele mannen het meest van streek raken bij het idee dat hun partner met een ander naar bed gaat. Homo- en biseksuele mannen blijken daarentegen meer op te springen van emotionele ontrouw, net als heteroseksuele, lesbische en biseksuele vrouwen. Professor Leif Edvard Ottesen Kennair vat het samen: “Het is nog steeds zo dat de meest heteroseksuele mannen het meest jaloers zijn op seksuele ontrouw. Maar dit geldt niet voor biseksuele of homoseksuele mannen.”
Evolutionaire psychologen
zien hierin een echo van het stenen tijdperk, toen mannen nooit helemaal zeker wisten of een kind wel van hen was, terwijl vrouwen vooral dreigden hun broodwinner kwijt te raken. Seksuele ontrouw was voor mannen dus vooral een risico op het grootbrengen van andermans kind, emotionele ontrouw voor vrouwen een risico op verlies van cruciale middelen.
Het nieuwe onderzoek l
aat bovendien zien dat mannelijkheid en vrouwelijkheid geen harde tegenpolen zijn, maar eerder schuifknoppen. Hoe iemand zichzelf uit op het gebied van gender en tot wie iemand zich aangetrokken voelt, blijkt mee te bepalen of vooral seks of juist gevoelens de jaloezie
triggert. Dat maakt jaloezie
minder een simpel man-vrouwverschil en meer een genuanceerde afspiegeling van seksuele identiteit.