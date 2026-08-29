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Maritieme organisatie: circa 400 schepen vast in Perzische Golf

Economie
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 11:19
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LONDEN (ANP/DPA) - Ongeveer vierhonderd schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iranoorlog eind februari. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), Arsenio Dominguez. Ook ongeveer 6000 opvarenden zitten nog vast op schepen in de Perzische Golf vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute.
Dominguez zegt erg bezorgd te zijn over de onschuldige scheepsbemanningen die vastzitten in de Perzische Golf. Zij kampen met stress, angst en psychologische druk door de oorlog. Hij stelt dat er zeventig aanvallen zijn geweest op schepen in de Perzische Golf en Straat van Hormuz, waarbij negentien opvarenden zijn omgekomen.
Voor de uitbraak van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten ging ongeveer 20 procent van alle ruwe olie met tankers door de Straat van Hormuz. Door de vrijwel volledige blokkade is het scheepsverkeer in de waterweg nagenoeg tot stilstand gekomen.
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