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Vrouw zwaargewond na val van balkon in Eindhoven, man vast

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 11:20
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EINDHOVEN (ANP) - Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur van een balkon gevallen en zwaargewond geraakt, meldt de politie. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Philitelaan. Hij is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident "erg onduidelijk waren", aldus de politie.
Die noemt de toestand van de vrouw zaterdag zeer zorgwekkend. De man en vrouw zijn bekenden van elkaar en hij belde na de val zelf de politie. Zaterdag zit de Eindhovenaar nog vast.
Om meer duidelijkheid te krijgen, deed de politie forensisch onderzoek in de steeg waar de vrouw lag en in de woning. Buurtonderzoek en informatie van getuigen en camerabeelden moeten verdere duidelijkheid geven.
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