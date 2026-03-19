Maritieme organisatie VN wil veilige corridor door Straat Hormuz

Economie
door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 19:24
LONDEN (ANP/AFP) - De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties heeft opgeroepen om een "veilige maritieme corridor" in te stellen waarlangs schepen de Straat van Hormuz zouden kunnen verlaten. Die zeestraat is nagenoeg volledig geblokkeerd door Iran, waardoor zo'n 3200 schepen met ongeveer 20.000 zeevarenden vastzitten in de Perzische Golf.
De oproep is gedaan via een verklaring die werd ondertekend door IMO-lidstaten. Deze is het resultaat van een twee dagen durende vergadering over de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten voor de scheepvaart en de veiligheid van de zeelieden.
In de verklaring schrijven de IMO-lidstaten ook dat ze bedreigingen en aanvallen van Iran op schepen sterk veroordelen. Iran, dat zelf ook lid is van de IMO maar niet deelnam aan de vergadering, reageerde fel op de verklaring en noemde deze "eenzijdig, oneerlijk, onjuist en juridisch gebrekkig". Volgens Iran negeert de verklaring de "onwettige agressie die de oorzaak is van de huidige situatie".
