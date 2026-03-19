Iran wil weten of VS Duitse basis mogen gebruiken in oorlog

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 19:25
BERLIJN (ANP/AFP) - Iran wil van de regering in Berlijn weten welke rol de vliegbasis Ramstein speelt bij de Amerikaanse aanvallen op het land. Ramstein ligt in het westen van Duitsland. Volgens Iran is dat mogelijk in strijd met een resolutie van de Verenigde Naties. Die verbiedt landen om het grondgebied van anderen te gebruiken voor een "daad van agressie" in een derde land.
"We hebben ze om verduidelijking of uitleg gevraagd bij de rol van Ramstein", zegt de Iraanse ambassadeur in Duitsland Majid Nili tegen persbureau AFP. "Vooralsnog hebben we geen enkel antwoord."
De Duitse minister van Defensie heeft maandag gezegd dat hij "geen enkele reden heeft om te twijfelen aan de wettigheid van het gebruik van Ramstein". Dat is volgens Duitsland geregeld in verdragen. Volgens Nili is het nog de vraag of VN-resolutie 3314 wordt overtreden.
Op Ramstein zitten duizenden Amerikanen. De basis is het Amerikaanse hoofdkwartier voor de Amerikaanse luchtmacht in Europa en Afrika.
