IOC maakt zich zorgen om op tijd klaar zijn olympische bobbaan

MILAAN (ANP/AFP) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is er niet gerust op dat de olympische bobsleebaan voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Italië op tijd klaar is. Dat melden vertegenwoordigers van de sportkoepel na een tweedaagse inspectie in Cortina d'Ampezzo. Het rodelen en skeleton zijn op dezelfde baan.

"Alle deelnemers erkennen de geboekte vooruitgang, maar het blijft een uitdaging om eind maart klaar te zijn", aldus het IOC, dat die deadline aanhoudt omdat de baan dan al ijsklaar gemaakt moet worden.

De organisatoren van de Winterspelen wilden eerst de bobsleebaan die in 1956 tijdens de Olympische Spelen werd gebruikt renoveren. Dat project ging niet door, waarna het plan ontstond om de wedstrijden in een bestaande baan buiten Italië te houden. De regering van premier Giorgia Meloni was daar tegen en drong erop aan alle evenementen binnen de eigen landsgrenzen te houden.

Milieuactivisten

In januari vorig jaar werd daarom begonnen met de bouw van een volledig nieuwe bobbaan, die zwaar werd bekritiseerd door zowel het IOC als milieuactivisten. Het Italiaanse bouwbedrijf Pizzarotti, de enige bieder voor het contract, had iets meer dan een jaar de tijd om een ​​1445 meter lange baan te bouwen met zestien bochten en complexe koelsystemen.

Het IOC wees erop dat er nog nooit een dergelijke baan was gebouwd "in zo'n korte tijd".