Yeşilgöz: trip met privéjet echt nodig, easyJet landt daar niet

door Redactie
vrijdag, 27 maart 2026 om 11:33
bijgewerkt om vrijdag, 27 maart 2026 om 11:45
Het was "zeker nodig" dat defensieminister Dilan Yeşilgöz vorige week naar Cyprus vloog voor een bezoek aan het fregat Zr. Ms. Evertsen, dat in verband met de oorlog in het Midden-Oosten op missie is gestuurd in de Middellandse Zee. Dat zei de VVD-bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad.
Het tripje van Yeşilgöz oogstte kritiek in de Tweede Kamer. Mede door het gebruik van een privéjet - het regeringsvliegtuig was niet beschikbaar - liepen de kosten voor het eendaagse bezoek op tot bijna 93.000 euro. "Er is nog geen easyJet dat op een vliegdekschip landt", aldus een geïrriteerde Yeşilgöz.
De minister wijst erop dat de militairen aan boord van de Evertsen deze maand plotseling vanuit een oefening in een veilig gebied, naar een missie in gevaarlijk gebied zijn gestuurd. "Ook voor uw vrijheid en veiligheid", zei zij. "Dan is het cruciaal dat de minister die daarvoor verantwoordelijk is, ook daarnaartoe gaat en haar waardering daarvoor uitspreekt."
