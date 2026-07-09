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Marktonderzoeker: minder huishoudens met tv-abonnement

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 12:00
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ZEIST (ANP) - Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecompaper. Er hebben 6,38 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement, 115.000 minder dan een jaar eerder.
De omzet uit consumenten-tv-diensten daalde 1,1 procent tot 431 miljoen euro. Daaruit blijkt dat de prijsstijgingen die worden doorgevoerd het aantal verloren klanten niet op kunnen vangen.
VodafoneZiggo blijft marktleider in het Nederlandse televisielandschap. Het bedrijf zag zijn klantenaandeel wel krimpen, maar heeft nog altijd 44 procent van het totale klantenaantal. VodafoneZiggo genereert 49 procent van de omzet in de markt. KPN is de nummer twee met 34 procent van het totale klantenaantal en is goed voor 32,5 procent van de omzet. Odido is de nummer drie met 8 procent klantenaantal.
Het marktaandeel van glasvezel in de consumenten-tv-markt groeide van 34,4 naar 39 procent. Tv via de kabel is met een krimpend aandeel van 45,6 procent nog steeds het gebruikelijkst.
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