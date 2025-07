Martijn Snoep herbenoemd als bestuursvoorzitter ACM

AMSTERDAM (ANP) - Martijn Snoep is herbenoemd als bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ministerraad heeft ingestemd met zijn herbenoeming die per 1 september ingaat. Snoep vormt samen met bestuursleden Manon Leijten en Martijn Ridderbos het bestuur van de toezichthouder.

Snoep is sinds 1 september 2018 de bestuursvoorzitter van de marktwaakhond. "Ik verheug me erop om mij samen met mijn collega's van de ACM in te blijven zetten voor goed werkende markten voor mensen en bedrijven. Om de noodzakelijke economische transities te laten slagen is het bestrijden van marktmacht belangrijker dan ooit. Dit zorgt niet alleen voor meer innovatie, maar ook voor een sterkere weerbaarheid van de Nederlandse economie tegen ongewenste invloed", aldus een verklaring van Snoep.