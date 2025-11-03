Massaclaim om terugleverkosten zonne-energie

DEN HAAG (ANP) - De terugleverkosten voor te veel opgewekte stroom via zonnepanelen zijn mogelijk tegen de regels. Claimorganisatie Claimer.nl is daar zelfs van overtuigd en is een massaclaim gestart tegen de energiemaatschappijen. Jurist Roelof de Nekker van de organisatie won al drie individuele zaken op dit gebied en vraagt consumenten zich nu te melden voor een gezamenlijke zaak.

"Met de terugleverboete omzeilen de energieleveranciers de wet. Daarin is vastgelegd dat energiemaatschappijen een 'redelijke vergoeding' moeten betalen voor teruggeleverde stroom. Vanaf 2027 dient die vergoeding 50 procent van het leveringstarief te zijn. Door de terugleverkosten is die vergoeding nu per saldo nul of negatief", meldt Claimer.nl.

Volgens de organisatie was energieleverancier Vandebron in 2023 de eerste die terugleverkosten invoerde. Inmiddels hanteren alle maatschappijen kosten voor de te veel opgewekte zonne-energie.