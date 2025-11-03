ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NOS hoeft berichtgeving over Gaza niet te rectificeren

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:06
anp031125133 1
HILVERSUM (ANP) - De NOS hoeft berichtgeving over de oorlog tussen Hamas en Israël niet te rectificeren. De rechtbank Midden-Nederland wees maandag vorderingen af van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat een kort geding had aangespannen.
Twistpunt was het aantal vrachtwagens met hulpgoederen dat per dag binnenkwam in Gaza. Volgens CIDI klopte het aantal vrachtwagens dat de NOS in diverse publicaties noemde niet. CIDI verweet de NOS dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan onjuiste en misleidende berichtgeving over de oorlog. CIDI stelde schade te hebben geleden en wilde dat de NOS zou rectificeren in schriftelijke berichtgeving en het Achtuurjournaal. De belangenorganisatie vond een latere aanvulling van de NOS ook te summier.
In de uitspraak staat onder meer dat de uitlatingen van de NOS niet onrechtmatig zijn. "Daarom al kunnen de vorderingen van CIDI c.s. niet worden toegewezen". Ook staat de door CIDI gestelde schade onvoldoende vast waardoor vorderingen zijn afgewezen.
CIDI is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten betalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

ANP-538971533

De comeback van vlees en het imagoprobleem van vegan eten

A-House-of-Dynamite

Het bizarre einde van Netflix-hit A House of Dynamite ontrafeld

Loading