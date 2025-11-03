NOS hoeft berichtgeving over Gaza niet te rectificeren

HILVERSUM (ANP) - De NOS hoeft berichtgeving over de oorlog tussen Hamas en Israël niet te rectificeren. De rechtbank Midden-Nederland wees maandag vorderingen af van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), dat een kort geding had aangespannen.

Twistpunt was het aantal vrachtwagens met hulpgoederen dat per dag binnenkwam in Gaza. Volgens CIDI klopte het aantal vrachtwagens dat de NOS in diverse publicaties noemde niet. CIDI verweet de NOS dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan onjuiste en misleidende berichtgeving over de oorlog. CIDI stelde schade te hebben geleden en wilde dat de NOS zou rectificeren in schriftelijke berichtgeving en het Achtuurjournaal. De belangenorganisatie vond een latere aanvulling van de NOS ook te summier.

In de uitspraak staat onder meer dat de uitlatingen van de NOS niet onrechtmatig zijn. "Daarom al kunnen de vorderingen van CIDI c.s. niet worden toegewezen". Ook staat de door CIDI gestelde schade onvoldoende vast waardoor vorderingen zijn afgewezen.

CIDI is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten betalen.