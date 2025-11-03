ECONOMIE
Honkballer Rafaela ontvangt Golden Glove als beste midvelder

Sport
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:20
anp031125135 1
NEW YORK (ANP) - Honkballer Ceddanne Rafaela van Boston Red Sox is uitgeroepen tot beste midvelder in de American League van de MLB. Het is de eerste keer dat de 25-jarige Curaçaoënaar de zogenoemde Golden Glove ontvangt.
De MLB reikt elk jaar Golden Gloves uit aan de beste verdedigende spelers op elke positie van de American en de National League. De stem van de coaches is bij de uitslag bepalend voor 75 procent, de overige 25 procent komt voort uit spelersstatistieken.
Rafaela maakte in 2023 zijn debuut in de MLB. Dit jaar eindigden de Red Sox als derde in hun divisie en werden ze in de play-offs snel uitgeschakeld door New York Yankees.
De in Willemstad geboren Rafaela kan in maart voor het eerst voor het Koninkrijksteam uitkomen op de World Baseball Classic, het WK honkbal. Volgens bondscoach Andruw Jones, zelf winnaar van tien Golden Gloves, heeft Rafaela al aangegeven te willen spelen op het toernooi in de Verenigde Staten.
