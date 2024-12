Maximale prijs warmtenet iets lager in 2025 door goedkoper gas

DEN HAAG (ANP) - Het maximale tarief dat energieleveranciers mogen vragen aan huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet gaat in 2025 iets omlaag. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de prijzen van warmtenetten reguleert. Voor een huishouden met een gemiddeld gebruik betekent dit volgens een woordvoerder een daling over het hele jaar van bijna 100 euro.

Het tarief per gigajoule is gekoppeld aan de gasprijs. Omdat die in 2025 iets lager zal zijn, daalt het tarief voor huishoudens op een warmtenet volgens de woordvoerder mee. Energieleveranciers mogen van de toezichthouder in 2025 maximaal 43,79 euro per gigajoule vragen voor hun warmte, inclusief btw. Dat is bijna 3 euro minder dan dit jaar. Het maximale tarief voor 2024 is 46,69 euro per gigajoule. De zegsman benadrukt dat het gaat om het maximale tarief en dat energieleveranciers ook minder mogen vragen. Huishoudens met een aansluiting op een warmtenet horen van hun leverancier hoeveel zij volgend jaar voor warmte moeten betalen.

De vaste kosten blijven ongeveer gelijk, meldt de ACM. Die bedragen dit jaar 759,88 euro en komen volgend jaar uit op 760,77 euro.