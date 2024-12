Zorgen in Tweede Kamer over onlineradicalisering

DEN HAAG (ANP) - Een reeks fracties uit in een Tweede Kamerdebat zorgen over onlineradicalisering. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarschuwde dinsdag dat jongeren op internet vaker en sneller radicaal gedachtegoed gaan aanhangen. Volgens de coördinator is er een "reële kans" dat mensen in deze onlinenetwerken overgaan tot geweld.

CDA-Kamerlid Derk Boswijk citeerde: "In Nederland zijn honderden jongeren actief in rechts-terroristische of jihadistische onlinemilieus." Hij vindt dat dat vraagt om samenwerking met andere landen en sociale media. "TikTok moet bijvoorbeeld veel meer verantwoordelijkheid nemen om terroristische content te verwijderen."

Volgens Hanneke van der Werf (D66) schiet de aanpak van onlineradicalisering tekort. "Jongerenwerkers, straatwerkers en gemeenten leggen de focus op de offlinewereld, terwijl de radicalisering juist online begint."

Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) zegt dat ze zich "enorme zorgen" maakt om de conclusies van de NCTV, en ook bij Ingrid Michon (VVD) leven "grote zorgen" over online-extremisme. Zij wil dat burgemeesters meer grip hebben op wat er online gebeurt.