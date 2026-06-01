Politie: agent wist bij aanhouding niet dat vrouw zwanger was. Niet-zwangere vrouwen afrossen kennelijk prima

De politieagent die tijdens de veelbesproken aanhouding in het asielzoekerscentrum in Zeist een vrouw naar de grond trok, wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. "Hij geeft aan dat hij anders had gehandeld als dit wel zo was geweest", meldt de politie, die aanvullende informatie over het voorval deelt op haar website.

De video van de aanhouding op 19 mei werd veel gedeeld op sociale media. Daarop is te zien hoe een agent hardhandig een vrouw bij haar arm pakt en wegtrekt, waardoor zij op de grond valt. Later in de video is ook te zien hoe de vrouw aan haar capuchon en arm wordt weggetrokken.

Tijdens het optreden van de politie werd een 30-jarige man uit Zeist aangehouden. De politie kwam af op een melding van vernieling en bedreiging. Bij aankomst vertelde een medewerker van het azc dat hij een broodmes van hem had afgepakt. De man was een ruimte in gevlucht en had volgens de politie mogelijk een tweede mes bij zich.

De politie doet onderzoek naar het gebruik van geweld tijdens de arrestatie.