McKinsey schikt voor ruim half miljard in opiatenonderzoek VS

BOSTON (ANP/RTR) - Advies- en consultancybureau McKinsey gaat 650 miljoen dollar betalen, omgerekend bijna 620 miljoen euro, om te schikken in een opiatenonderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het onderzoek ging over advieswerk van McKinsey voor farmabedrijf Purdue Pharma over het verhogen van de verkoopcijfers. Purdue Pharma heeft op grote schaal de pijnstiller OxyContin verkocht. OxyContin, dat veel gelijkenissen vertoont met heroïne, wordt gezien als het medicijn waarmee de Amerikaanse verslavingsepidemie is begonnen.

McKinsey is een vijfjarige overeenkomst aangegaan voor uitstel van vervolging om strafrechtelijke aanklachten op te lossen. Volgens de aanklagers had McKinsey Purdue Pharma geadviseerd over maatregelen om de verkoop van OxyContin "op te voeren". Het consultancybedrijf werd beschuldigd van samenzwering om een geneesmiddel verkeerd te etiketteren en belemmering van de rechtsgang.

Een voormalige senior partner van McKinsey, Martin Elling, heeft toegezegd schuld te bekennen aan belemmering van de rechtsgang, blijkt uit gerechtelijke stukken. Hij zou documenten over McKinseys werk voor Purdue hebben vernietigd.