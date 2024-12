Skiester Vonn mikt op terugkeer wereldbeker in Sankt Moritz

SANKT MORITZ (ANP) - De Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn keert terug in de wereldbeker. De 40-jarige voormalig olympisch kampioene stopte in 2019 door pijn aan haar rechterknie, maar is eerder dit jaar geopereerd en weer pijnvrij. Ze richt zich op de wereldbeker van 21 en 22 december in Sankt Moritz.

"Ze is terug", schreef Red Bull, de sponsor van de skiester op Instagram. "Het lijkt erop dat Sankt Moritz een leuke plek is deze tijd van het jaar."

Vonn was met 82 wereldbekerzeges recordhoudster totdat landgenote Mikaela Shiffrin haar voorbijstreefde. In 2010 won ze olympisch goud in Vancouver. Ze heeft ook twee wereldtitels in bezit, veroverd in 2009 op de afdaling en de super-G. Vier keer won ze de algemene wereldbeker.

Vonn kondigde vorige maand haar terugkeer op het hoogste niveau aan en leek zich aanvankelijk te richten op de wereldbeker in Beaver Creek.