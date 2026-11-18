AMSTERDAM (ANP) - Medeoprichter en topman Tom Peeters van Crisp stopt per januari 2027 als bestuurder bij Crisp, meldt de onlinesupermarkt. Merlin Wetzels-De Jong, die de afgelopen jaren bij Albert Heijn medeverantwoordelijk was voor de onlinetak, neemt zijn functie over.

Peeters blijft volgend jaar als aandeelhouder volgens Crisp wel nauw betrokken bij het bedrijf. Met de benoeming van Wetzels-De Jong bouwt Crisp naar eigen zeggen verder aan versnelde groei en het vergroten van het marktaandeel.

"Crisp staat er vandaag de dag beter voor dan ooit. Daarmee breekt er een nieuwe fase aan voor het bedrijf, en ook voor mij", stelt Peeters in een verklaring, die samen met de jaarcijfers over 2025 naar buiten kwam.

Crisp leed onlangs nog een nederlaag in de rechtbank in Amsterdam. Die bepaalde dat de onlinesupermarkt een lening van 5 miljoen euro moet terugbetalen aan een groep investeerders.