SHENZHEN (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - De Chinese president Xi Jinping heeft opgeroepen tot meer internationale samenwerking op het gebied van AI. Ook waarschuwde hij voor oprukkend protectionisme.

Xi maakte de opmerkingen op de bijeenkomst van de Aziatisch-Pacifische Economische Samenwerking (APEC) in de Zuid-Chinese stad Shenzhen. Daar wordt donderdag ook een ontmoeting verwacht met de Amerikaanse president Donald Trump.

"We moeten het multilaterale handelssysteem op basis van regels, met de Wereldhandelsorganisatie als kern, stevig handhaven", zei Xi tegen een publiek van met name topbestuurders uit het bedrijfsleven.

Xi's pleidooi voor een meer geïntegreerde wereldeconomie komt kort nadat Washington nieuwe beperkingen heeft aangekondigd voor de toegang van China tot geavanceerde AI-chips van bedrijven als het Amerikaanse Nvidia. Beijing dreigde daarop al met represailles. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het handelsbestand tussen de Verenigde Staten en China, dat in januari afloopt.