Media: AstraZeneca sluit deal met Trump over prijsverlagingen

Economie
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 20:51
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Witte Huis kondigt een deal aan met het Britse farmacieconcern AstraZeneca om de prijzen voor receptgeneesmiddelen te verlagen. Dit melden ingewijden aan meerdere media, waaronder MSNBC.
De geneesmiddelen moeten goedkoper worden voor Amerikanen met een laag inkomen. De afspraak geldt onder meer voor Amerikanen die middelen krijgen via Medicaid, het federale programma voor zorgverzekeringen voor lage inkomens.
Volgens de nieuwszender hebben de Amerikaanse regering en AstraZeneca ook afgesproken dat het concern 50 miljard dollar (zo'n 43,1 miljard euro) zal investeren in het uitbreiden van zijn productie en onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten in de Verenigde Staten. Topman Pascal Soriot en Donald Trump zouden de deal vrijdag in de Oval Office aankondigen.
Eind vorige maand sloten de VS een soortgelijke overeenkomst met Pfizer. Eerder zette Trump farmaceuten onder druk om hun prijzen in het land in lijn te brengen met wat andere landen betalen voor medicijnen.
